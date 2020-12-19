Число выявленных в Великобритании случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн

Всего за последние 24 часа инфекция была подтверждена у 27 тыс. человек, а число летальных исходов за сутки составило 534. Всего с начала пандемии в стране от коронавирусной инфекции умерли 67 тыс. человек.

В конце октября правительство признало, что в условиях второй волны эпидемии единственным способом предотвращения резкого роста смертности является введение нового карантина. Он начал действовать в Англии 5 ноября и продлился до 2 декабря, после чего была возвращена система локальных ограничений, однако во многих частях страны ситуация после этого ухудшилась.

В ответ премьер-министр Борис Джонсон объявил в субботу о новом ужесточении ограничений, под которые в первую очередь подпали Лондон и юго-восток Англии. Помимо этого, глава правительства объявил о том, что на территории всей Англии отменяются пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря. Вместо этого людям разрешено будет собраться всего на один вечер, что означает, что Рождество в этом году в Великобритании, по сути, отменено. Жители Лондона, а также юго-востока страны не смогут встретиться друг с другом за праздничным столом вообще.

С 8 декабря в королевстве началась вакцинация населения препаратом американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Первыми вакцину смогут получить медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых. Как сообщил в субботу Джонсон, на данный момент первую дозу прививки в стране получили 350 тыс. человек.