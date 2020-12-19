В Словении ослабят карантин на период зимних праздников

ЛЮБЛЯНА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Словении приняли решение о временном ослаблении карантинных ограничений на период рождественских и новогодних праздников, жителям страны разрешат передвижение между регионами и посещение друзей. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции спикер правительства республики по вопросам борьбы с коронавирусом Елко Кацин.

"Праздники уже у наших дверей. Передвижение между муниципалитетами и регионами будет разрешено, но правительство призывает к ответственному и ограниченному празднованию, а также соблюдению всех санитарных мер", - подчеркнул Кацин.

По словам правительственного спикера, облегчение ограничений будет действовать во время празднования католического рождества 24 и 25 декабря, а также 31 декабря и 1 января при условии сохранения текущей эпидемиологической ситуации.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 104 954, умерли 2 314 человек.

Режим эпидемии действует на всей территории Словении с 19 октября: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа большинства общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. В ночное время (с 21:00 до 06:00 по местному времени) действует комендантский час.