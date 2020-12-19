Прощание с депутатом Госдумы Валентином Шурчановым пройдет в Чебоксарах 21 декабря

ТАСС, 19 декабря. Церемония прощания с депутатом Госдумы Валентином Шурчановым, который был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Коммунистической партией Российской Федерации региональной группы, куда входит Чувашская Республика, пройдет 21 декабря в Чебоксарах. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы региона.

"Прощание с Валентином Шурчановым пройдет в понедельник. Траурная церемония состоится в Чебоксарах", - сказал собеседник агентства.

На сайте Чувашского республиканского отделения КПРФ отмечается, что церемония прощания с Шурчановым пройдет с 10:00 до 12:00 мск. Она состоится в зале Дворца культуры имени Ухсая.

"На церемонию прощания будут пускать всех желающих, соблюдая меры предосторожности", - говорится в сообщении.

В пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил ТАСС, что депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов умер после перенесенного коронавируса. Шурчанову было 73 года, он занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Шурчанова в июне 1994 года избрали депутатом Государственного совета Чувашской Республики по Канашскому территориальному избирательному округу № 7, он стал председателем Госсовета Чувашии. 17 декабря 1995 года избран депутатом Госдумы II созыва по списку КПРФ, но после выборов отказался от мандата. В 1996-1998 годах он был членом Совета Федерации. В 2005-2009 годах Шурчанов - главный редактор газеты "Правда". Депутат Госдумы III, V, VI и VII созывов, Шурчанов неоднократно принимал участие в выборах главы Чувашской Республики.