Глава Счетной палаты вылечился от коронавируса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус.

"Вчера получил второй отрицательный тест [на коронавирус]. Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя", - написал он на своей странице в Twitter.

2 декабря Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом, свое состояние он назвал сносным.

В середине ноября Роспотребнадзор постановил, что выписывать пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, можно "при получении одного отрицательного лабораторного исследования методом полимерной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19". До этого выписка была возможна только после двух подряд отрицательных тестов.

По состоянию на 19 декабря общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 2,8 млн.