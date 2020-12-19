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Пандемия COVID-19

Глава Счетной палаты вылечился от коронавируса

Алексей Кудрин продолжает работать дистанционно
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин Владимир Гердо/ТАСС
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус.

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"Вчера получил второй отрицательный тест [на коронавирус]. Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя", - написал он на своей странице в Twitter.

2 декабря Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом, свое состояние он назвал сносным.

В середине ноября Роспотребнадзор постановил, что выписывать пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, можно "при получении одного отрицательного лабораторного исследования методом полимерной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19". До этого выписка была возможна только после двух подряд отрицательных тестов.

По состоянию на 19 декабря общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 2,8 млн.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПандемия COVID-19
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