Во Франции разрешили вакцинировать от COVID-19 тех, кто им уже переболел

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Переболевшие COVID-19 французы получат возможность пройти вакцинацию от этой болезни, однако не раньше, чем через три месяца после появления первых симптомов. Об этом говорится в уточненных рекомендациях по вакцинации от Верховного комитета по здравоохранению (HAS) Франции, выдержки из которых приводит в субботу газета Le Figaro .

Специалисты отмечают, что "имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют узнать, есть ли польза от вакцинации тех, кто уже заражался SARS-CoV-2". С другой стороны, после трех месяцев наблюдения "нет никаких особых побочных эффектов при вакцинации людей, уже перенесших COVID-19".

"На данном этапе нет необходимости систематически вакцинировать людей, которые уже перенесли в симптоматической форме COVID-19. Однако эти люди должны иметь возможность пройти вакцинацию, если они хотят, посоветовавшись с врачом. В этом случае кажется предпочтительным соблюдать минимальный период в три месяца с момента появления симптомов", - гласит документ.

При этом комитет не рекомендует опираться на данные анализов крови для определения иммунитета к заболеванию, поскольку "в настоящее время сложно определить иммунологический маркер, говорящий о защищенности от SARS-CoV-2". Также ученые настоятельно рекомендуют сдать тест на коронавирус и дождаться отрицательного результата всем тем, кто хочет получить вакцину, но знает о том, что недавно контактировал с носителем заболевания.

Тем не менее подавляющее большинство французов не сможет получить вакцину раньше весны 2021 года. В уточненных рекомендациях HAS подтверждает, что первыми от вируса будут защищены работники и постояльцы домов престарелых и контактирующие с больными COVID-19 врачи. Однако организация отмечает, что в отдельных случаях на первых этапах вакцину могут получить и те, кто не входит в список приоритетных групп населения, например люди с иммунодефицитом, болезнями крови или почечной недостаточностью. Также в их число войдут и люди с трисомией 21 (синдром Дауна), для которых особенно высок риск развития тяжелой формы заболевания или даже смертельного исхода.

Беременные пока не входят в число приоритетных лиц для вакцинации, поскольку они были по умолчанию исключены из клинических испытаний. Тем не менее комитет готов обновить рекомендации для них, как только появятся релевантные научные данные.

Вакцинация во Франции

Премьер-министр Франции Жан Кастекс представил на слушаниях в Национальном собрании (нижней палате парламента страны) стратегию по вакцинации населения, согласно которой первая фаза начнется уже в конце декабря. Он уточнил, что в ходе первой фазы (6-8 недель) будет вакцинировано порядка 1 млн человек, подвергающихся наибольшей опасности заболеть COVID-19. Вторая фаза охватит еще 14 млн французов, а третья фаза для остальной части населения должна начаться в конце весны.

По словам Кастекса, властями закуплены к настоящему времени вакцины компаний Pfizer и Moderna, но в дальнейшем страна может приобрести вакцины еще как минимум двух марок, если они с успехом пройдут испытания и будут допущены к применению. Всего же предзаказано порядка 200 млн доз для 100 млн человек с учетом того, что на каждого потребуется по два укола. Вакцинация во Франции будет проводиться добровольно, людям будет предоставлена возможность сделать прививки на дому.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг, что в странах Евросоюза вакцинация от коронавируса начнется 27-29 декабря, однако французские власти пока не называли конкретную дату. Ранее Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) сообщило, что примет решение по вакцине, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, 21 декабря. В свою очередь Еврокомиссия объявила, что через 2 дня после этого сможет разрешить использование вакцины в странах ЕС.