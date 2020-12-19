Во время церемонии открытия в Киеве главной елки Украины загорелась гирлянда

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Возгорание с последующим задымлением произошло в субботу на главной елке Украины во время церемонии зажжения на ней огней на Софийской площади в Киеве. Огонь удалось оперативно погасить, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Мы не зря предупреждаем о "елочных" правилах пожарной безопасности. 19 декабря в Киеве во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади были зажжены пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке", - проинформировало ведомство в своем официальном Telegram-канале.

В службе добавили, что с огнем удалось справиться оперативно, силы ГСЧС не привлекались. "Пострадавших в результате данного события нет", - подчеркнули спасатели.

Церемония открытия главной новогодней елки страны в Киеве транслировалась в прямом эфире, организованном городской администрацией. Возгорание произошло сразу после того, как при участии мэра столицы Виталия Кличко на елке в присутствии нескольких сотен человек были зажжены огни. После этого начался салют и произошло возгорание. Ведущий церемонии постарался успокоить собравшихся, над головами которых начал разгораться пожар. По информации ряда украинских СМИ, огонь потушили за минуту огнетушителями из ближайшего киоска, где продавали напитки.

Не первая проблема

Главная елка Украины по традиции последних лет установлена на Софийской площади в центре Киева, а огни на ней зажигаются вечером в День Святого Николая, отмечаемый в стране ежегодно 19 декабря. В этом году власти украинской столицы впервые за несколько лет вместо живой установили искусственную елку, ее длина составляет 31 метр. Ель украшают 1,5 тыс. игрушек и более 10 км гирлянд.

Проблемы с нынешней новогодней елкой начались еще на этапе ее установки. В качестве тематического посыла на этот раз, по задумке организаторов, стало волшебство: площадь оформлена в виде сказочного леса, само дерево стоит на огромном пеньке с окошками, а среди елочных игрушек - совы, кролики и мухоморы. Во время монтажа дерева организаторы поручили повесить на его верхушку не традиционную звезду, а огромную шляпу, что в обществе было воспринято неоднозначно. После волны критики шляпа все же была снята.

"У нас же сейчас время какое: медведя на елку нельзя - он русский, Деда Мороза нельзя - он советский. То нельзя, это нельзя - для творчества вообще ничего не осталось", - заявил изданию "Страна" после смены атрибута автор идеи со шляпой Игорь Добруцкий. В итоге елку украсила восьмиконечная звезда высотой четыре метра, окаймляют ее три вида гирлянд, а посередине на ней зажгли золотые огни.

Ограничения из-за пандемии

У подножия елки установлен большой бокс - домик Святого Николая. В этом году в связи с пандемией коронавируса дети смогут увидеть только интерактивную проекцию христианского святого. По тем же соображениям на Софийской площади не установлена сцена, а праздничный концерт демонстрируется на большом экране.

Торжество проходит без ярмарки, фестивалей, концертов, больших сцен, фуд-кортов. На площади можно приобрести только сувениры и горячие напитки, включая глинтвейн, а также традиционно покататься на карусели. "Мы сделали все возможное, чтобы она [новогодняя площадка] была безопасной. Конечно, на всех новогодних локациях будет контроль за соблюдением карантинных правил. Однако просим и посетителей ответственно отнестись к установленным требованиям - держать социальную дистанцию и носить средства безопасности", - заявила директор департамента культуры Киевской горадминистрации Диана Попова.

Чтобы компенсировать нынешний дефицит развлечений, власти столицы разработали специальный новогодний маршрут длиной 8 км. Он имеет семь локаций - Софийская площадь, Арка дружбы народов - там установили главную елку города, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь, где стоит районная елка. Маршрут включает в себя световые арт-инсталляции, фотозоны, аттракционы, катки и прочие развлечения.

"Гуляйте, любуйтесь новогодними украшениями и нашим городом, но не забывайте об элементарных правилах безопасности. Желаю всем нам счастья, оптимизма, сил и уверен, что мы все преодолеем", - заявил во время церемонии зажжения огней на главной елке страны мэр Киева Виталий Кличко. Оговорка главы города о правилах безопасности на празднике была не лишней - очень многие из собравшихся не надели маски и не соблюдали социальную дистанцию.