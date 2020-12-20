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Российская Служба внешней разведки отмечает вековой юбилей

По оценке директора ведомства Сергея Нарышкина, СВР России - одна из наиболее подготовленных и эффективных разведывательных структур в мире, готовая адекватно ответить на все вызовы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают в воскресенье свой профессиональный праздник - День работника органов безопасности, а Служба внешней разведки России - еще и вековой юбилей.

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История Службы внешней разведки РФ

20 декабря 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), положившая начало формированию отечественных спецслужб. 20 декабря 1920 года приказом Феликса Дзержинского в ВЧК был создан Иностранный отдел (ИНО). Эту дату принято считать днем рождения внешней разведки. Ее основными задачами стали "получение сведений о подрывной деятельности контрреволюционных белогвардейских организаций за границей и их агентуры" (на фоне продолжавшейся Гражданской войны) и "добывание секретной документальной информации, имеющей важнейшее значение для обеспечения безопасности государства". В ноябре 1920 года после покушения на Ленина и угона его автомобиля бандитами создается специальное отделение по охране руководителей государства и мероприятий с их участием (прообраз нынешней ФСО).

Столетие разведки

2020 год стал юбилейным для одной из самых закрытых спецслужб - Службы внешней разведки, которая с момента своего зарождения стала мощным инструментом информирования политического руководства страны об угрозах безопасности. По оценке директора СВР Сергея Нарышкина, Служба внешней разведки России - одна из наиболее подготовленных и эффективных разведывательных структур в мире, готовая адекватно ответить на все вызовы. Так, перед Великой Отечественной войной советские резидентуры сообщали о планах фашистов по изменению мироустройства, во время войны разведка предоставляла подробную информацию военно-стратегического характера, позволившую Советской армии одержать блестящие победы на полях сражений. В сложный послевоенный период разведка способствовала достижению ядерного паритета между великими державами, срыву конкретных планов Запада по нанесению превентивного удара по СССР и его союзникам.

Доклады разведки руководству страны позволяют принимать необходимые решения в политической, военно-стратегической, экономической и иных сферах. По словам Нарышкина, боевой путь СВР наполнен сотнями разведывательных операций, соткан тысячами переплетений человеческих судеб, самых разных - счастливых и трагических, известных и неизвестных.

Легенды разведки

В честь уже известных и пока еще засекреченных разведчиков к 100-летию внешней разведки в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево был открыт монумент, который включает в себя барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет. Имена многих известны - Николай Кузнецов, Алексей Ботян, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, супруги Леонтина и Моррис Коэны, Рудольф Абель (Вильям Фишер), Конон Молодый, Джордж Блейк, "кембриджская пятерка" Ким Филби, Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс, а также "атомные" герои-разведчики Леонид Квасников, Александр Феклисов, Анатолий Яцков, Владимир Барковский.

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Легендарные разведчики становились прототипами многих кинофильмов. Легенда советской разведки Алексей Ботян, спасший от уничтожения город Краков, и его оперативный позывной Вихрь легли в основу собирательного образа героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного культового советского фильма середины 1960-х годов. Когда этот фильм вышел на экраны, Ботян все еще оставался нелегальным разведчиком в Европе. Его имя было рассекречено лишь спустя более 40 лет - в мае 2007 года, когда президент России Владимир Путин вручил Ботяну золотую звезду Героя России. Легендарный разведчик ушел из жизни в этом году.

Разведчик-нелегал Геворк Вартанян работал в паре с супругой Гоар. Многие их операции до сих пор имеют гриф секретности. Но именно группа Вартаняна предотвратила покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1943 году в Тегеране, которое готовил немецкий абвер. Фигура Вартаняна стала прототипом главного героя в фильме "Тегеран-43".

Золотой фонд

В одном из интервью ТАСС Нарышкин отмечал, что не каждая страна может позволить себе иметь нелегальную разведку. Некоторые спецслужбы иностранных государств используют лишь ее отдельные методы. По словам Нарышкина, нелегалы - золотой фонд внешней разведки. Каждый из них является человеком удивительной судьбы, такими их делает специфика работы вдали от Отечества, тайная жизнь под чужими именами и документами. Известность приходит лишь к немногим из них, да и то порой после смерти. Сейчас деятельность нелегалов приобретает все большую значимость. Как пояснял Нарышкин, это связано с постоянно усложняющейся оперативной обстановкой во многих странах и регионах мира.

Из-за пандемии коронавируса СВР приняла решение отказаться от проведения массовых мероприятий в дни своего столетнего юбилея, чтобы не подвергать риску здоровье ветеранов службы. Но сами мероприятия к 100-летию службы проходят с начала года. В рамках подготовки к юбилею были выпущены новые книги о разведчиках, издан сборник рассекреченных документов времен Великой Отечественной войны, рассекречены имена семерых выдающихся разведчиков-нелегалов.

Антитеррор

День работника органов безопасности был установлен указом президента России 20 декабря 1995 года. До этого в течение многих десятилетий день 20 декабря отмечался советскими органами государственной безопасности неофициально как день чекиста.

Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, надежная защита России и российских граждан от внутренних и внешних угроз всегда была и остается важнейшей государственной задачей. Сотрудникам ФСБ удается оперативно нейтрализовать серьезные вызовы и риски для национальной безопасности России. Как сообщил в начале декабря на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета его председатель, директор ФСБ Александр Бортников, в этом году не допущено совершения террористических актов, предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. В ходе контртеррористических операций нейтрализовано 49 бандитов, в том числе восемь главарей, задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник.

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