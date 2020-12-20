Российская Служба внешней разведки отмечает вековой юбилей

По оценке директора ведомства Сергея Нарышкина, СВР России - одна из наиболее подготовленных и эффективных разведывательных структур в мире, готовая адекватно ответить на все вызовы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают в воскресенье свой профессиональный праздник - День работника органов безопасности, а Служба внешней разведки России - еще и вековой юбилей.

На эту тему История Службы внешней разведки РФ

20 декабря 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), положившая начало формированию отечественных спецслужб. 20 декабря 1920 года приказом Феликса Дзержинского в ВЧК был создан Иностранный отдел (ИНО). Эту дату принято считать днем рождения внешней разведки. Ее основными задачами стали "получение сведений о подрывной деятельности контрреволюционных белогвардейских организаций за границей и их агентуры" (на фоне продолжавшейся Гражданской войны) и "добывание секретной документальной информации, имеющей важнейшее значение для обеспечения безопасности государства". В ноябре 1920 года после покушения на Ленина и угона его автомобиля бандитами создается специальное отделение по охране руководителей государства и мероприятий с их участием (прообраз нынешней ФСО). Столетие разведки 2020 год стал юбилейным для одной из самых закрытых спецслужб - Службы внешней разведки, которая с момента своего зарождения стала мощным инструментом информирования политического руководства страны об угрозах безопасности. По оценке директора СВР Сергея Нарышкина, Служба внешней разведки России - одна из наиболее подготовленных и эффективных разведывательных структур в мире, готовая адекватно ответить на все вызовы. Так, перед Великой Отечественной войной советские резидентуры сообщали о планах фашистов по изменению мироустройства, во время войны разведка предоставляла подробную информацию военно-стратегического характера, позволившую Советской армии одержать блестящие победы на полях сражений. В сложный послевоенный период разведка способствовала достижению ядерного паритета между великими державами, срыву конкретных планов Запада по нанесению превентивного удара по СССР и его союзникам. Доклады разведки руководству страны позволяют принимать необходимые решения в политической, военно-стратегической, экономической и иных сферах. По словам Нарышкина, боевой путь СВР наполнен сотнями разведывательных операций, соткан тысячами переплетений человеческих судеб, самых разных - счастливых и трагических, известных и неизвестных. Легенды разведки В честь уже известных и пока еще засекреченных разведчиков к 100-летию внешней разведки в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево был открыт монумент, который включает в себя барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет. Имена многих известны - Николай Кузнецов, Алексей Ботян, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, супруги Леонтина и Моррис Коэны, Рудольф Абель (Вильям Фишер), Конон Молодый, Джордж Блейк, "кембриджская пятерка" Ким Филби, Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс, а также "атомные" герои-разведчики Леонид Квасников, Александр Феклисов, Анатолий Яцков, Владимир Барковский.