Председатель президиума Боснии и Герцеговины ушел на самоизоляцию

БЕЛГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик ушел на домашнюю изоляцию после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации политика.

Сообщается, что Додик прошел тестирование на коронавирус, получив отрицательный результат. Состояние его здоровья нормальное, все физиологические показатели находятся в нормальных границах.

Ожидалось, что в ближайшее время Додик выступит с объяснениями по поводу иконы XVIII века из Луганска, которую он подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову. Глава МИД БиГ Бисера Туркович в четверг сообщила, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска. По словам министра, посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Представитель мусульманской части населения БиГ Туркович заявила, что будет добиваться возвращения иконы Украине. В пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

В субботу в МИД РФ сообщили ТАСС, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

Как ранее сообщило агентство Srna, Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, в ходе визита главы российского дипведомства в БиГ 14 декабря. Агентство разместило фото образа, предположительно, Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".