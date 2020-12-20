В ВОЗ пообещали проинформировать о характеристиках нового штамма коронавируса

ТАСС, 20 декабря. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что поддерживает тесный контакт с властями Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, и пообещала информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнает о вирусе.

"Мы находимся в тесном контакте с властями Великобритании по вопросам нового варианта коронавируса. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем сообщать государствам-членам и общественности актуальную информацию по мере того, как будем узнавать о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице организации в Twitter.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.