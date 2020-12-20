Онищенко советует следить за питанием и подвижностью детей на дистанционном обучении

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко дал советы, как снизить вред здоровью школьников на дистанционном обучении. Нужно обеспечить чтение с монитора, а не с экрана смартфона, контроль за правильным питанием и физической активностью, а также помочь ребенку психологически адаптироваться к новым условиям, рассказал он ТАСС.

"Максимально создать условия, обеспечить их нормальными компьютерами, потому что вот эти мыльницы, которые называются смартфонами, телефонами, - там слишком маленький экран и разрешение очень плохое, там действительно зрительная работа идет под большой нагрузкой. Ну и, конечно же, психологическая адаптация, - сказал он. - Потому что одно дело, я привык утром просыпаться, приводить себя в порядок, одеваться и идти в школу, а тут можно и в кровати лежать. И не только в кровати. Это тоже серьезное стрессовое испытание".

Кроме того, отметил Онищенко, необходимо обеспечить контроль за детьми, испытывающими сложности с концентрацией, чтобы они не отвлекались от учебного материала. "Одно дело, когда он сидит под надзором в классе, и другое, когда он сам себе предоставлен дома. Усвояемость материала очень тяжелая с точки зрения того, что он не сосредоточен, может отвлекаться, а ему и замечание не сделают толком", - пояснил он.

Не менее важно проследить за наличием физической активности и рационом, чтобы ребенок не питался одними чипсами, добавил бывший главный санитарный врач РФ. По его мнению, уроки физической культуры даже в условиях дистанционного обучения можно было бы проводить на улице. "Конечно, можно и нужно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако, считает Онищенко, сами родители вряд ли поддержали бы введение такого исключения для уроков физкультуры. "(Мама ребенка) же не пойдет в это время в школу с лыжами. Значит, он должен сам это делать, а для мамы это удесятеренный стресс - как же он там, где он там ходит безнадзорный", - добавил академик РАН, отметив, что "резких решений принимать не надо, надо во все вникать".

По состоянию на 10 декабря порядка 82% школ в России работали очно, остальные - в смешанном формате. Такие данные привел заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на слушаниях в Госдуме.