Почти 70% индийцев не хотят делать прививки от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Почти 70% жителей Индии не планируют делать прививки от коронавируса. Об этом в воскресенье сообщает газета The Indian Express со ссылкой на результаты общественного опроса, проведенного в декабре социологической организацией LocalCircles.

Как сообщает издание, главными причинами нежелания населения вакцинироваться являются ограниченная информация о побочных эффектах вакцины, сомнения в ее эффективности, а также убеждение, что высокий уровень иммунитета защитит от инфекции.

В опросе LocalCircles участвовали более 18 тыс. человек, он проводился в 242 районах Индии. При этом 45% участвовавших в нем медицинских работников заявили о своем желании сделать прививки от коронавируса, в то время как 55% этой категории респондентов отложили вакцинацию на поздние сроки, либо пока не определились с решением.

18 декабря Минздрав Индии сообщил, что вакцинация от коронавируса в стране будет бесплатной и добровольной. Для вакцинации большинства из 1,3 млрд человек, составляющих население страны, потребуется больше года.

В Индии проходят клинические испытания на разных стадиях шесть вакцин от коронавируса. Одна из них - российская вакцина "Спутник V". Кроме того, еще несколько препаратов находятся на стадии доклинических испытаний. Ранее на этой неделе замглавы Минздрава Раджеш Бхушан сообщил, что к июлю-августу 2021 года Индия планирует получить 400-500 млн доз вакцины, на первом этапе вакцинацию пройдут 250-300 млн человек.