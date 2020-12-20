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Собянин призвал пожилых москвичей не рисковать здоровьем, готовясь к новогодним праздникам

По словам мэра, в целом нужно понимать, что большое застолье - это большой риск не только для здоровья, но и для жизни
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пожилым людям по возможности надо оставаться дома в преддверии и на новогодних праздниках, а также быть внимательнее к своему здоровью. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я бы попросил москвичей в преддверии Нового года быть осторожными. Понятно, что хочется походить по торговым центрам, магазинам, приготовиться к праздничному столу. Что касается москвичей старшего поколения, то вообще бы по возможности воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли приготовиться к Новому году. Вообще, готовясь даже к застолью, надо понимать, что большое застолье - это большой риск не только для здоровья, но и для жизни", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 19 декабря в городе выявлено 728 637 случаев заражения. Выздоровели 562 953 человека.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Новый год и Рождество - 2021
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