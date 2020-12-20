Кабмин профинансирует повышение квалификации в сфере IT для преподавателей вузов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о финансировании курсов повышения квалификации в сфере цифровых технологий на базе Университета Иннополис для преподавателей вузов и колледжей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.

"Преподаватели колледжей и вузов, а также методисты смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации в сфере цифровых технологий на базе Университета Иннополис. <...> В частности, на таких курсах научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять их при преподавании профильных дисциплин. Это повысит цифровую грамотность специалистов и поможет им оставаться востребованными в своей профессии", - говорится в сообщении.

Преподаватели смогут адаптировать свои дисциплины, чтобы у студентов была возможность получать знания в области IT-технологий и в дальнейшем применять их в выбранной профессии.

Уточняется, что опорный центр, который объединит колледжи и вузы для разработки новых образовательных программ для подготовки специалистов в различных сферах, создается на базе Иннополиса. В университете также будет создан единый учебно-методологический центр для подготовки преподавателей по направлениям IT-специальностей.

Согласно пояснительной записке к документу, государственная субсидия покроет затраты на зарплату сотрудников и привлеченных специалистов, а также расходы на аренду помещений и закупку программного обеспечения.

Университет Иннополис специализируется на образовании, научных исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. В нем работает 261 научно-педагогический сотрудник из 24 стран с опытом работы в мировой IT-индустрии, учатся свыше 770 студентов из 37 стран мира по 181 курсу бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В категории "Совместные международные научные публикации" глобального рейтинга U-Multirank университет занимает восьмое место.