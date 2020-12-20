{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

МЧС России доставило в Нагорный Карабах очередную партию гуманитарной помощи

Позднее груз распределят по пунктам выдачи различных районов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты МЧС России доставили по железной дороге в Нагорный Карабах партию гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе министерства.

"19 декабря специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили 7 железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из Российской Федерации. Это 300 кубометров пиломатериалов и платформа с автокраном", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что материалы уже доставлены в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи различных районов.

Это вторая часть гуманитарной помощи, доставленная МЧС России по железной дороге. Всего к настоящему моменту прибыло девять вагонов из 54.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны. Российские спасатели прибыли в регион 16 ноября.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Пандемия COVID-19
В России выявили 28 948 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 6 декабря
В стране за сутки выздоровели после заражения инфекцией 20 915 человек, умерли 511 пациентов с COVID-19
Читать полностью