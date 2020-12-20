Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума за две недели

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в воскресенье увеличился до 1,2 - максимума с 6 декабря, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее показатель в столице был равен 1,03, а до этого три дня подряд держался ниже 1.

В России коэффициент вырос с 1,01 до 1,05. Это самое высокое значение с 7 декабря.

Показатель держится ниже единицы только в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. Это Архангельская область и Красноярский край, где коэффициент составил 0,99.

В Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге в воскресенье он равен 1, причем в Петербурге показатель остается на этом уровне уже шестой день подряд. В Нижегородской и Ростовской областях коэффициент держится на отметке 1,01, в Воронежской он составил 1,02, в Свердловской - 1,03, в Московской - 1,04.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Новые максимумы по числу заразившихся и умерших

Согласно подсчетам ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся и умерших от COVID-19 в России на этой неделе вновь обновило максимумы.

С 14 по 20 декабря штаб сообщил о 194 449 новых случаях заражения против 193 158 неделей ранее (рост на 0,7%).

При этом в Москве количество выявляемых пациентов снижается вторую неделю подряд - на этой в столице подтвердили 43 690 случаев против 44 648 на прошлой.

За последние семь дней в России зарегистрировали 3 917 смертей из-за новой болезни, тогда как за предыдущие - 3 800. Показатель летальности инфекции немного увеличился - с 1,77% до 1,79%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Выздоровело на этой неделе немного больше россиян, чем на прошлой: с 14 по 20 декабря штаб сообщал о 169 422 вылечившихся, а с 7 по 13 декабря - о 168 497. Доля уже выздоровевших за неделю выросла с 79,4% до 79,9%.