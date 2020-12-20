В Москве за сутки выявили 7 263 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 7 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новые 7 263 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Это максимум с 7 декабря, когда в городе выявили 7 279 случаев заражения. Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 735 900 заразившихся.

Выписали в столице за сутки 4 790 человек (против 5 925 днем ранее), умерли 77 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в Москве вылечились 567 743 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус (77,1% всех заразившихся), умерли 10 394 (1,41%). В данный момент в столице проходят лечение 157 143 пациента, следует из данных штаба.