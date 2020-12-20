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Мишустин утвердил состав правкомиссии по развитию производства аудиовизуального контента

Ее президиум возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил президиум и состав правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента, ее президиум возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента. Она займется разработкой механизмов стимулирования выпуска и распространения такой продукции, а также подготовкой предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере. Президиум правительственной комиссии возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко", - говорится в сообщении.

В состав президиума также вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, директор департамента пресс-службы и референтуры Борис Беляков, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Роскомнадзора Андрей Липов. Кроме того, в состав включены гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, гендиректор Национальной медиа группы Ольга Паскина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Уточняется, что в саму правкомиссию вошли представители отраслевых ассоциаций, федеральных телеканалов, операторов связи, медиа- и интернет-компаний.

Решение о создании новой структуры было принято в июне 2020 года. Кабмин реорганизовал комиссию по аудиовизуальным сервисам, включив ее в состав правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, которая была переименована в правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.

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