Патрушев поздравил сотрудников Службы внешней разведки со 100-летием учреждения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки РФ (СВР) со 100-летием учреждения, отметив талант, мужество и мастерство его сотрудников. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы аппарта Совбеза РФ.

"Усилия ведомства направлены на отстаивание внешнеполитических интересов Российской Федерации, укрепление промышленного и оборонного потенциала страны. Ваша служба ограждает общество и государство от потенциальных внешних угроз, постоянно удерживая в фокусе внимания такие сферы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, пресечение каналов их финансирования, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения. Каждая успешно проведенная операция нашей разведки по-своему героически уникальна, а главное - она обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, суверенитет, общественно-политическую стабильность, экономическое развитие и научно-технический прогресс нашей страны", - приводятся слова Патрушева в сообщении.

Секретарь Совбеза РФ также отметил талант, мужество и мастерство сотрудников СВР, которые добывают сведения, необходимые для обеспечения национальной безопасности страны.

20 декабря сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают профессиональный праздник - День работника органов безопасности, а Служба внешней разведки России - еще и вековой юбилей.