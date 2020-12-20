Распространение коронавируса замедляется. В РФ за неделю выявили 194,4 тыс. заразившихся

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Распространение коронавируса в России продолжает замедляться - за последние семь дней в стране выявили всего на 0,7% больше случаев заражения, чем за предыдущие, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Распространение
Число заразившихся за сутки возросло на 28 948. Это максимальный прирост с 6 декабря, когда штаб сообщил о 29 039 инфицированных. При этом за последние две недели в России ни разу не обновлялся максимум по числу заболевших с начала пандемии.
За семь дней в стране выявили 194 449 заболевших - лишь на 0,7% больше, чем неделей ранее, когда было подтверждено 193 158 случаев заражения.
В общей сложности с начала пандемии заразились 2 848 377 человек - почти 2% жителей страны.
Заболеваемость немного возросла: если на прошлой неделе в России в сутки выявляли в среднем 18,8 случая заражения на каждые 100 000 жителей, то на этой - 18,9.
Коэффициент распространения коронавируса за семь дней поднялся с 1,03 до 1,05, свидетельствуют подсчеты ТАСС.
Выздоровевшие
С 14 по 20 декабря штаб сообщил о 169 422 вылечившихся после заражения коронавирусом против 168 497 неделей ранее. За последние сутки выписали 20 915 человек.
Доля уже выздоровевших за семь дней возросла с 79,4% до 79,9%. При сохранении такой динамики на следующей неделе она превысит 80% впервые с начала октября.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось на 21 110, или 4,2%. Сейчас в стране болеют 521 862 человек, следует из данных штаба.
Умершие
За семь дней штаб зарегистрировал 3 917 смертей из-за новой инфекции. Это больше, чем на прошлой неделе, когда стало известно о 3 800 умерших, и на любой другой с начала пандемии.
Показатель летальности продолжил расти и достиг 1,79% - максимального значения с начала распространения коронавируса в России.
При этом следует учитывать, что данные штаба не являются полными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.
Основные очаги
Главными очагами эпидемии остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, на которые на этой неделе пришлось 41,3% новых случаев заражения в стране (на прошлой - 41,7%).
В Москве число выявляемых случаев сокращается вторую неделю подряд - за последние семь дней количество заболевших в столице возросло на 43 690 против 44 648 за предыдущие. Заболеваемость опустилась ниже 50 случаев в сутки на каждые 100 000 жителей.
В Санкт-Петербурге выявили 26 327 заразившихся - примерно столько же, сколько на прошлой неделе. По заболеваемости город остается на первом месте в России (почти 70 случаев в сутки на 100 000 человек), однако ситуация явно стабилизировалась. Об этом свидетельствует, в частности, коэффициент распространения инфекции, который уже шесть дней держится на уровне 1.
В Московской области, напротив, заболеваемость растет - за неделю она поднялась с 18 до 19,5. В регионе за последние семь дней заразились 10 362 человека - на 8,1% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
В остальной России
Признаки стабилизации фиксируются почти по всей стране. В Северо-Западном федеральном округе, где в последнее время ситуация была самой напряженной, впервые за долгое время выявили меньше заболевших, чем неделей ранее, - на 0,5%.
На Дальнем Востоке и в Сибири число выявляемых случаев снижается третью неделю подряд. В последние семь дней сокращение составило соответственно 0,8% и 2,9%.
В Центральном федеральном округе показатели предыдущих семи дней были превышены на 0,9%, на Урале - на 1,4%, на Северном Кавказе - на 1,8%, в Приволжье - на 1,9%. Серьезным оказался прирост только в Южном федеральном округе, где продолжается подъем заболеваемости в Крыму, - 6,7%.