Распространение коронавируса замедляется. В РФ за неделю выявили 194,4 тыс. заразившихся

Число заразившихся за сутки возросло на 28 948. Это максимальный прирост с 6 декабря, когда штаб сообщил о 29 039 инфицированных. При этом за последние две недели в России ни разу не обновлялся максимум по числу заболевших с начала пандемии.

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Распространение коронавируса в России продолжает замедляться - за последние семь дней в стране выявили всего на 0,7% больше случаев заражения, чем за предыдущие, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За семь дней в стране выявили 194 449 заболевших - лишь на 0,7% больше, чем неделей ранее, когда было подтверждено 193 158 случаев заражения.

В общей сложности с начала пандемии заразились 2 848 377 человек - почти 2% жителей страны.

Заболеваемость немного возросла: если на прошлой неделе в России в сутки выявляли в среднем 18,8 случая заражения на каждые 100 000 жителей, то на этой - 18,9.

Коэффициент распространения коронавируса за семь дней поднялся с 1,03 до 1,05, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Выздоровевшие

С 14 по 20 декабря штаб сообщил о 169 422 вылечившихся после заражения коронавирусом против 168 497 неделей ранее. За последние сутки выписали 20 915 человек.

Доля уже выздоровевших за семь дней возросла с 79,4% до 79,9%. При сохранении такой динамики на следующей неделе она превысит 80% впервые с начала октября.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось на 21 110, или 4,2%. Сейчас в стране болеют 521 862 человек, следует из данных штаба.

Умершие

За семь дней штаб зарегистрировал 3 917 смертей из-за новой инфекции. Это больше, чем на прошлой неделе, когда стало известно о 3 800 умерших, и на любой другой с начала пандемии.

Показатель летальности продолжил расти и достиг 1,79% - максимального значения с начала распространения коронавируса в России.

При этом следует учитывать, что данные штаба не являются полными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.

Основные очаги

Главными очагами эпидемии остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, на которые на этой неделе пришлось 41,3% новых случаев заражения в стране (на прошлой - 41,7%).

В Москве число выявляемых случаев сокращается вторую неделю подряд - за последние семь дней количество заболевших в столице возросло на 43 690 против 44 648 за предыдущие. Заболеваемость опустилась ниже 50 случаев в сутки на каждые 100 000 жителей.