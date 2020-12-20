Туроператоры считают, что поток туристов из России в Турцию в 2021 году увеличится на 25%

АНКАРА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Поток российских туристов в Турцию в следующем году может увеличиться на 20-25% по сравнению с 2020 годом. Такое мнение высказал в воскресенье глава Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируз Баглыкайя в интервью ТАСС.

"Течение пандемии коронавируса и достигнутый в области разработки вакцин успех станут самыми решающими факторами в вопросе восстановления туризма. Однако на дальнейшее развитие туризма в 2021 году окажут влияние не только эти процессы. На это также повлияет и ущерб, который был нанесен пандемией мировой экономике, а также вызванное этим ослабление покупательской способности туристов. Таким образом, можем сказать, что на темпы роста туризма повлияют не только исследования в области создания вакцин, но и экономические показатели. Если все будет хорошо, то мы прогнозируем увеличение числа российских туристов в Турцию на 20-25% по сравнению с летним сезоном 2020 года", - подчеркнул собеседник агентства.

Глава Tursab выразил надежду, что Россия и в 2021 году займет первую строчку в рейтинге стран, откуда приезжают в республику иностранные туристы. "В 2019 году мы приняли более 7 млн туристов из Российской Федерации, это был исторический рекорд. В первые 10 месяцев 2020 года из России в Турцию приехало около 2 млн посетителей. Несмотря на снижение на 71,4%, Россия по-прежнему остается лидером по числу приезжающих к нам туристов. Россия - очень важная для нашего туризма страна, между нашими государствами существуют стратегические партнерские отношения. Мы всегда рады приветствовать наших российских гостей, которые считают Турцию своим вторым домом. В этой связи рассчитываем, что Россия сохранит свое значение с точки зрения турецкого туризма в 2021 году, однако количество туристов будет определять течение пандемии и общая экономическая ситуация", - отметил Баглыкая.

Условия для безопасного туризма

Туристическая индустрия Турции в следующем году продолжит создавать для путешественников условия для безопасного отдыха в республике, сообщил глава Tursab.

"Турция с самого начала пандемии успешно реализовала множество мер для обеспечения безопасности туристов, включая реализацию "сертификата безопасного туризма" и тестирование на COVID-19 в аэропортах. Кроме того, система медицинского страхования также придает уверенность нашим гостям. Работа по этому направлению ведется и для 2021 года: с 1 января все объекты размещения гостей с количеством более 30 номеров будут обязаны соответствовать "сертификату безопасного туризма", все наши крупные объекты продолжат вводить ограничения для соблюдения социальной дистанции. В связи с этим наши большие отели будут также работать таким образом, чтобы все наши гости имели возможность отдыхать с душевным спокойствием и с учетом всех необходимых гигиенических и социальных мер", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам Баглыкайи, "в 2021 году туристам в Турции будут предоставлять безопасные услуги с учетом опыта, полученного в 2020 году". "Турция является одним из тех направлений, которое предоставляет лучшие туристические условия с точки зрения соотношения цена - качество. Российские граждане стали самыми предпочтительными гостями Турции, несмотря на спад в период пандемии в 2020 году", - добавил он.

Власти республики в мае 2020 года инициировали создание программы безопасного туризма, она была разработана Министерством культуры и туризма Турции в связи с распространением коронавируса и начала действовать в республике с летнего сезона. Она подразумевает введение в стране повышенных мер предосторожности для пассажиров в аэропортах: путешественникам выдаются защитные маски, их температура измеряется тепловизионными камерами, на территории аэровокзалов установлены дезинфекционные кабины. В стране также введен комплекс мер для обеспечения здоровья персонала туристической отрасли - физическое состояние сотрудников регулярно проверяют, для них также проводятся тренинги по охране здоровья, личной и производственной гигиене.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 2 млн, умерли 17 851 человек, выздоровели 1,7 млн пациентов.