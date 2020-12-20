В Чехии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря

ПРАГА, 20 декабря. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса начнется в Чехии 27 декабря. Об этом заявил журналистам в воскресенье премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Первая прививка от коронавируса будет сделана [в Чехии] 27 декабря, если первая партия вакцины будет доставлена в республику, как ожидается, 26 декабря", - сказал премьер.

Бабиш намерен пройти вакцинацию, но из-за проблем со здоровьем этот вопрос он должен обсудить со своим лечащим врачом. Решение об этом его доктор может принять уже на будущей неделе.

Вакцину против коронавируса, которую чешские власти закупили при посредничестве Еврокомиссии, до конца текущего года должны получить во всех 14 краях Чехии. Первая партия вакцины поступит от американской компании Pfizer. Она будет состоять из более чем 10 тыс. доз. Большую часть из них получат жители Праги и крупнейшего города восточной части республики Брно. В центральном военном госпитале в Праге ежедневно будет проводиться вакцинация до 300 пациентов. Первыми прививки от коронавируса получат медики.

Бабиш 16 декабря сообщил, что страна получит пять различных видов вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация жителей Чехии, по его словам, должна начаться в январе. Она будет добровольной и бесплатной. Прививки от коронавируса в первую очередь будут делаться страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилым гражданам, медикам, а также сотрудникам организаций и служб, задействованным на первой линии борьбы с инфекцией.

В республику, население которой составляет 10,71 млн граждан, должны поступить более 12 млн доз вакцины, что будет достаточно для вакцинации 6,9 млн человек. Власти рассчитывают, что до конца предстоящего лета прививки сделают более половины жителей страны.

Коронавирус в Чехии

Как сообщило в воскресенье национальное министерство здравоохранения, медики выявили за прошедшие сутки в стране 5 281 заразившегося коронавирусом, что стало наибольшим показателем выходного дня, который был зафиксирован в республике с 7 ноября. Положительный результат получили 26,8% прошедших тест на вирус. Всего с начала пандемии в республике было проведено 3 525 589 исследований на выявление инфекции.

Между тем, согласно ведомству, число новых случаев заражения, зарегистрированных в стране за минувшие сутки, оказалось на 3 519 меньше, чем в днем ранее. Эксперты связывают это с уменьшением числа тестов на вирус, которые проводятся в выходные дни. С начала эпидемии умер 10 331 житель с коронавирусом. Минздрав в субботу проинформировал о 10 271 летальном исходе из-за осложнений, вызываемых инфекцией.

Общее число инфицированных коронавирусом в республике, население которой составляет 10,71 млн граждан, достигло 624 140. Из них 533 307 пациентов выздоровели. На данный момент лечение проходят 80 502 заразившихся коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 4 484 больных.