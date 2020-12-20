Вучич заявил о возможности производства вакцины "Спутник V" в Сербии

"Я верю, что существует такая перспектива [совместного производства вакцины "Спутник V"], мы разговаривали об этом [с главой МИД РФ Сергеем Лавровым]. Если все показатели будут хорошими, а пока они положительные, думаю, что это возможно в Сербии", - подчеркнул сербский лидер в воскресенье во время осмотра открывающейся больницы для инфицированных коронавирусом в городе Крушевац. Трансляцию его выступления ведет агентство Tanjug.

"Вакцина "Спутник V" проходит исследования [в Агентстве по медикаментам Сербии]. Мы получили часть документации по первой и второй фазе, ждем документацию по третьей фазе. Меня оповестили, что наши люди из агентства по медикаментам довольны качеством. Мы планируем как можно скорее провести вакцинацию и желаем вам в России как можно скорее освободиться от коронавируса, как и мы это делаем в Сербии", - отметил Вучич.

Вакцина от Pfizer

Вучич заявил, что объем первой партии американо-германской вакцины компании Pfizer для Сербии был сокращен в два раза - с 10 тыс. до 5 тыс. доз.

"Вакцины для нас чрезвычайно важны, поэтому мы постараемся за два или три следующих дня получить первые вакцины Pfizer. В первом квартале 2021 года должно поступить еще 340 тыс. доз, если нам не уменьшат количество, как уменьшили первую партию с 10 тыс. до 5 тыс. доз. Но мы будем также приобретать уже испытанную российскую вакцину, китайскую вакцину по ценам, которые очень и очень хорошие. Далее поступят Moderna и AstraZeneca", - заявил он.

12 ноября Вучич сообщил, что Сербия договорилась о закупке 1,8 млн доз препарата компании Pfizer в рамках программы COVAX.

4 декабря Вучич заявил, что в Сербию прибыли первые 20 доз российской вакцины "Спутник V". Их исследуют сербские специалисты, позднее они примут решение, можно ли их использовать для вакцинации населения страны. Ранее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград заинтересован в возможности совместного производства вакцины против коронавируса.