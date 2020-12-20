DM: жители Лондона массово покидают город после введения новых ограничений

По данным издания, толпы людей, пытавшихся выбраться из Лондона до вступления в силу с 20 декабря новых мер, которые включают ограничения на въезд и выезд из города, были замечены на крупных вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон. Кроме того, наблюдались серьезные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны, в том числе на трассе А40, которая ведет в Уэльс через Оксфорд и Глостер.

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город в субботу вечером после того, как власти объявили об ужесточении ограничений после выявления нового генетического типа коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail .

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж сравнил происходящее с тем, что происходило в Лондоне более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны. "Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона", - написал он в своем Twitter. Однако, как отметила в воскресенье газета The Sunday Telegraph , недовольство кабинетом Бориса Джонсона растет и среди его однопартийцев: ряд членов правящей Консервативной партии, которые и ранее не поддерживали предлагаемые правительством меры по борьбе с пандемией, считая их чрезмерно суровыми для бизнес-сообщества, выступают за немедленную отставку министра здравоохранения королевства Мэтта Хэнкока.

Объявленный Джонсоном 19 декабря четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям также рекомендуется воздерживаться от поездок по стране и за рубеж, не покидать свои дома без необходимости (разрешены занятия спортом на улице и поездки на работу, если этого нельзя избежать). Речь идет о территории, на которой проживает около 20 млн человек.

Кроме того, были отменены пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря. По меньшей мере 30% населения страны теперь запрещено проводить праздники в компании людей, с которыми они не живут под одной крышей. Большинству британцев разрешат провести лишь один вечер в компании с членами других домохозяйств, что означает, что празднование Рождества в этом году в Великобритании, по сути, не состоится.

Новый британский коронавирус

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Именно новый тип коронавируса, по мнению Джонсона, послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Он быстро становится доминирующим - в Лондоне и на юго-востоке Англии на него приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. Согласно последним правительственным данным, за последние семь дней число выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

На этом фоне Хэнкок указал в воскресенье в интервью телеканалу Sky News, что объявленные меры могут действовать на протяжении пары месяцев. При этом он выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в стране может улучшиться по мере вакцинирования населения различных возрастных групп от коронавируса. Вакцинация началась в стране с 8 декабря: первыми препарат смогут получить медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту в Великобритании, где проживают 66 млн человек, привиты более 350 тыс. пациентов, а к середине следующей недели эта цифра должна превысить полмиллиона.

"Худший год"

Мэр Лондона Садик Хан в свою очередь раскритиковал правительство за нелогичность действий при борьбе с пандемией. "В июле премьер-министр говорил, что мы вернемся к нормальной жизни к Рождеству, хотя многие из нас сомневались, что это будет возможно, исходя из имевшихся у нас данных. Однако это дало людям ложную надежду. И ситуация повторилась в ноябре, когда премьер-министр рассуждал о послаблениях на Рождество, но мы понимали, что в пользу этого мало что говорит", - заявил он. В результате, по словам Хана, британская столица переживает "худший год со времен Второй мировой войны".

Совет района Вестминстер, на территории которого расположены главные торговые улицы Лондона, включая Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, предупредил, что из-за новых ограничений "бизнес заглянул в пропасть". Поддержала эту точку зрения и руководитель Консорциума британских ритейлеров Хелен Дикинсон. Она заявила, что перед бизнесом встала реальная угроза "начать терпеть убытки в размере £2 млрд в неделю в третий раз в этом году". "Многие компании столкнутся с очень серьезными сложностями, и многие тысячи рабочих мест окажутся под угрозой", - сказала Дикинсон.

Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2 млн.