Путин поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал в воскресенье в штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР) РФ, где возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков и поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником

На церемонию, которая состоялась на улице перед входом в штаб-квартиру одной из самых закрытых российских спецслужб, глава государства приехал на лимузине Aurus. Под звуки песни "С чего начинается Родина" Путин подошел к монументу разведчикам и, преклонив колено, положил цветы к пьедесталу. После этого президент обратился с поздравлением ко всем, кто отмечает сегодня День работника органов безопасности, начав выступление словами "уважаемые товарищи, коллеги".

В завершение своей речи президент России поблагодарил сотрудников органов безопасности за службу Родине, пожелав им успехов и крепкого здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом. "Твердо знаю, в ваших рядах служат надежные, мужественные люди", - сказал Путин.

Монумент разведчикам

Памятник у штаб-квартиры СВР был открыт в сентябре этого года. Центром монумента, созданного народным художником России, скульптором Андреем Ковальчуком, стала скульптура, изображающая молодую семейную пару, которая была отобрана для службы в разведке, прошла подготовку и получила первое в жизни оперативное задание. По замыслу скульптора, молодые люди словно выходят из здания штаб-квартиры СВР. Перед фигурами располагается арка, образованная двумя пилонами, над которыми размещена эмблема службы.

На стороне пилонов, обращенных к молодой паре, отлиты в бронзе страницы истории внешней разведки, начиная с ее создания в 1920 году по приказу председателя ВЧК Феликса Дзержинского, и барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет, внесших неоценимый вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов СССР и России. На внешней стороне пилонов размещены стилизованные изображения столиц ведущих государств на разных континентах, что символизирует работу российской внешней разведки по всему миру.

В предыдущий раз Путин посещал штаб-квартиру СВР в октябре 2016 года, когда Сергей Нарышкин был назначен главой службы и президент официально представил его коллективу разведки. Глава государства тогда, в частности, подчеркнул, что ситуация в мире предъявляет к качеству и эффективности работы СВР особые требования, поэтому нужно уметь действовать на опережение, использовать нестандартные, нешаблонные решения, выявлять и анализировать весь спектр внешних угроз.

Сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают в воскресенье свой профессиональный праздник - День работника органов безопасности, а Служба внешней разведки России - еще и вековой юбилей.