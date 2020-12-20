Папа Римский осудил потребительское отношение к Рождеству

ВАТИКАН, 20 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск критически высказался о том, что многие забыли истинный смысл Рождества, поддавшись логике потребления. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди.

"Подарки, покупки, беготня - потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа) были бедность и много любви", - сказал Папа, призвав вернуться к "истинному духу праздника". "В это сложное время вместо того, чтобы жаловаться, что пандемия не дает что-то делать, давайте сделаем что-то для того, кто нуждается, не очередной подарок себе и друзьям, но тому, о ком никто не думает", - добавил понтифик.

Ранее Франциск уже отмечал, что нынешние условия пандемии и вводимые в связи с ней ограничения дают возможность встретить это Рождество "более религиозно".

Итальянское правительство приняло решение о введении общенационального карантина на время рождественских и новогодних праздников. Это означает фактический запрет на выход из дома без весомой причины. При закрытых магазинах (кроме продуктовых и аптек), ресторанах, барах церкви будут открыты, и посещение мессы входит в перечень причин, по которым можно выходить из дома. При этом все рождественские мессы перенесены на более раннее время, чтобы верующие смогли соблюсти комендантский час, который действует с 22:00 (с 00:00 мск).

Папа Римский на этот раз будет выступать с рождественским обращением "Урби эт орби" ("Граду и миру") не с балкона собора Святого Петра перед верующими на одноименной площади, как это традиционно происходит, а из самой базилики, откуда он уже обращался к людям в Пасху. Пока о закрытии площади, на которой установлены елка и вертеп, не сообщалось.