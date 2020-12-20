Российский гимнаст Никита Нагорный возглавил "Юнармию"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр гимнаст Никита Нагорный возглавил Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия". Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в движении.

Как рассказали в "Юнармии", нового начальника движения избрали на V внеочередном Всероссийском слете, который прошел в онлайн-формате из Национального центра управления обороной.

"Большинство участников поддержали кандидатуру гимнаста, заслуженного мастера спорта России Никиты Нагорного", - сказали в организации.

Как рассказали в "Юнармии", новый начальник Главного штаба сообщил, что приоритетной задачей движения станет укрепление позиций организации на местах, 2021 год в "Юнармии" объявлен Годом регионов.

До этого исполняющим обязанности начальника Главного штаба организации был Виктор Бусловский.

Участниками слета стали статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков, замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский и другие.

В настоящее время движение насчитывает более 700 тыс. детей, отделения "Юнармии" открыты во всех регионах России.