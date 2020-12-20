Минздрав Кубани проверяет информацию об оставленном в подъезде пациенте с коронавирусом

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Минздрав Краснодарского края организовал проверку после того, как в социальных сетях был опубликован видеосюжет об инциденте с пациентом с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, в котором рассказывалось о пациенте Крымской центральной районной больницы. Согласно видеозаписи, мужчину выписали из стационара, как только его состояние немного улучшилось. Его привезли домой, однако оставили в подъезде, где он начал задыхаться. Также, согласно информации из социальных сетей, ему вызвали три бригады скорой помощи, но только последняя забрала его в больницу.

"По факту опубликованного видео в социальных сетях министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку. В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки", - заявили в пресс-службе.

Там также сообщили, что всем пациентам, обратившимся в ГБУЗ "Городская больница 1 г. Новороссийска" с подозрением на коронавирусную инфекцию, выполняется КТ-исследование. По его результатам и клиническим показаниям решается вопрос о госпитализации или возможности продолжить лечение амбулаторно. Также в пресс-службе уточнили, что, согласно маршрутизации, все пациенты с подозрением на пневмонию и COVID-19 направляются в инфекционную больницу Новороссийска или в ЦРБ Крымска.

"Скорая помощь выполнила все необходимые действия согласно маршрутизации. При этом хотим обратить внимание, что факт обращения пациентов в медицинское учреждение является врачебной тайной" , - добавили в пресс-службе.