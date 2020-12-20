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Пандемия COVID-19

СМИ: Франция прервет воздушное сообщение с Британией из-за новой мутации коронавируса

По данным телеканала BFM, официальное заявление о прекращении авиационного, а также железнодорожного сообщения должны сделать в ближайшие часы

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Франции рассматривают возможность прервать авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией после выявления там новой мутации коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье новостной телеканал BFM.

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"Франция со всей серьезностью рассматривает такой вариант", - подчеркнул телеканал. Согласно его данным, официальное заявление о прекращении авиа- и железнодорожного сообщения должно быть сделано уже в ближайшие часы.

О готовности принять аналогичное решение сообщили Бельгия, Нидерланды и Германия, отметил телеканал. По его данным, Франция также добивается скоординированного решения стран ЕС в этой сфере.

Генеральный директор Управления парижских госпиталей Мартин Ирш заявил в воскресенье, выступая в эфире радиостанции RTL, что "на настоящее время новой мутации коронавируса на территории Франции не обнаружено". "Я обзвонил в воскресенье утром все лаборатории, ведущие мониториг ситуации - ни одна вируса в берущихся пробах не обнаружила", - сказал эксперт.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Теги
ВеликобританияФранцияПандемия COVID-19
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