Вакцинация социальных работников в Петербурге начнется 21 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Вакцинация социальных работников от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге начнется 21 декабря. К настоящему времени в городе привиты 674 человека, сообщили в воскресенье в межведомственном городском координационном совете по борьбе с инфекцией.

"На 20 декабря в Петербурге от COVID-19 привито 674 человека, из них 179 человек полностью завершили цикл вакцинации, состоящий из двух разнесенных по времени введений компонентов вакцины, - говорится в сообщении. - С 21 декабря начнется вакцинация социальных работников".

Отмечается, что большинство из привитых - медицинские работники. С 18 декабря началась вакцинация педагогов.

Кроме того, бесплатные медикаменты получили более 33 тыс. жителей Петербурга, которые лечатся от COVID-19 на дому. Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Петербурга более 321 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для больных с коронавирусом.

Согласно информационной справке, число госпитализаций взрослых на этой неделе выросло на 6,6% по сравнению с предыдущей и достигло нового максимума - 6 139 случаев за неделю. "Рост заболеваемости COVID-19 может быть обусловлен последствием нескольких культурно-массовых мероприятий, прошедших в конце ноября. Определенную роль играет возросшая заболеваемость среди детей, которая достигла пиковых значений в конце ноября - начале декабря", - заявили в совете.

В то же время отмечается снижение темпа прироста госпитализаций во второй половине недели. По данным совета, на следующей неделе возможна стабилизация ситуации с распространением инфекции.

В Петербурге выявлено 200 813 случаев заражения коронавирусом, это второе место в России после Москвы. Выздоровели 117 132 человека, умерли 6 840. За сутки в городе выявили 3 759 случаев заражения.