Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией из-за нового типа коронавируса

ГААГА, 20 декабря. /ТАСС/. Нидерланды ввели запрет на пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за нового, мутировавшего типа коронавируса, который, по данным британских властей, обнаружен на территории королевства и распространяется быстрее обычного. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе правительства Нидерландов.

"Основываясь на сообщениях о ситуации в Великобритании, Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов пересмотрел свои рекомендации для путешественников, прибывающих из Великобритании", - говорится в сообщении. Эти рекомендации, в частности, заключаются в том, чтобы максимально ограничить передвижение пассажиров из Великобритании. С учетом этого кабинет министров Нидерландов принял решение "запретить авиаперевозку пассажиров из Великобритании с 20 декабря". Запрет будет действовать как минимум до 1 января 2021 года.

Кроме того, голландские власти отметили, что тот же, что и в Британии, вариант коронавируса был выявлен в Нидерландах в начале декабря. Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта намерено провести расследование, чтобы выяснить, кем и откуда он был завезен и имеются ли в настоящий момент случаи заражения.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.