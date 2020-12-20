Что известно о новом штамме коронавируса

Власти Великобритании в начале недели сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Что известно об этом штамме, предположительно, возникшем как мутация вируса, и как реагируют в мире на его выявление — в материале ТАСС.
О новом варианте коронавируса
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант коронавируса выявили в Британии в сентябре.
- Позднее мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма.
- Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Ничто также не указывает на то, что против нового варианта вируса не будут действовать вакцины.
- Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Позднее в ВОЗ заявили, что поддерживают тесный контакт с британскими властями по теме нового штамма и пообещали информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнают об этом штамме.
Ситуация в Великобритании
- Британский премьер Борис Джонсон заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.
- В Лондоне и на юго-востоке Англии 19 декабря ввели четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции, что предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.
- Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений.
Реакция в мире
- Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией. Эта мера будет действовать как минимум до 1 января.
- Возможность прервать авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией рассматривает, по данным BFM, и Франция. Генеральный директор Управления парижских госпиталей Мартин Ирш заявил, что на территории страны пока не обнаружено новой мутации коронавируса.
- Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо также объявил о намерении совместно с министерством здравоохранения подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Британией.
- Израильская правительственная комиссия по коронавирусу под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна обсуждает решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса.
- Газета Bild пишет, что и Германия рассматривает возможность запретить авиаперелеты из Великобритании и ЮАР из-за обнаружения там мутации коронавируса. Однако на территории ФРГ, по словам властей, нового штамма пока не выявлено.
- Правительство Литвы тоже задумалось о приостановке авиасообщения с британской стороной. Альтернативой приостановки полетов, по словам главы ведомства, может стать тестирование в аэропортах всех прибывших на коронавирус.
- Правительство Испании призвало Евросоюз выработать скоординированный ответ после выявления в Великобритании новой мутации коронавируса.