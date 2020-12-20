Что известно о новом штамме коронавируса

Власти Великобритании в начале недели сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Что известно об этом штамме, предположительно, возникшем как мутация вируса, и как реагируют в мире на его выявление — в материале ТАСС.

О новом варианте коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант коронавируса выявили в Британии в сентябре.

Позднее мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма.

Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Ничто также не указывает на то, что против нового варианта вируса не будут действовать вакцины.

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Позднее в ВОЗ заявили, что поддерживают тесный контакт с британскими властями по теме нового штамма и пообещали информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнают об этом штамме.

Ситуация в Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.

В Лондоне и на юго-востоке Англии 19 декабря ввели четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции, что предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений.

Реакция в мире