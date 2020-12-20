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Новый год и Рождество - 2021

Детскую кремлевскую елку покажут в канун Нового года на телеканале "Карусель"

Планируется, что в 2021 году елка будет проходить в традиционном формате, отметила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце в этом году из-за пандемии проведут без зрителей, представление покажут в канун праздника на телеканале "Карусель". Об этом рассказала журналистам в воскресенье пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

"Традиционное новогоднее представление в Кремлевском дворце пройдет без зрителей. Однако мы не отказались от самого праздника. Мы понимаем, что сейчас нельзя подвергать здоровье детей опасности. В этом году совместно с телеканалом "Карусель", мы записываем новое и интересное шоу, которое покажут в канун Нового года, 31 декабря в 18:00", - сказала Крылова.

По ее словам, в следующем году планируют, что елка будет проходить в традиционном формате.

В свою очередь, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев отметил, что "традиции, нужно сохранять в любой ситуации", добавив, что в этом году спектакль смогут просмотреть гораздо больше детей, "но не в самом Государственном Кремлевском дворце, а на экранах". Он также выразил надежду на то, что многие центральные каналы разместят спектакль и в своей сетке вещания.

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РоссияНовый год и Рождество - 2021
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