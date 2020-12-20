В Нововоронеже рассмотрят вопрос о сносе памятника Аленкe

Памятник Аленке был создан к 250-летию нововоронежского села Новая Аленовка, торжественное открытие монумента состоялось 18 декабря. По легенде, 250 лет назад Аленка искала земли для переселения. Она нашла красивое место на берегу ручья, где было основано село. Девушку вскоре убил разбойник, а село было названо в часть героини Аленовкой, сейчас на его месте находится город Нововоронеж.

"Начнем с того, что бюджетные средства в создании этого арт-объекта не использовались. Организацией и установкой памятника полностью занималась инициативная группа. Мы им уже сообщили, что после открытия памятника вылилось много негатива, поэтому завтра инициативная группа будет собираться и принимать решение, что с этим делать. Если будет принято решение о сносе, то мы снесем памятник и все, а на его место поставим памятную табличку", - сказал Лещенко.

По его словам, над созданием образа работал профессиональный воронежский художник, а сам арт-объект был выкован из металла. "Да, фигура девушки кажется немного грузной и громоздкой, а взгляд - тяжелым, но это лишь потому, что работать с металлом сложно", - объяснил глава города, уточнив, что дорабатывать памятник "однозначно не планируется", хотя несколько местных жителей уже выступили с такой инициативой.