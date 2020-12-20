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Пандемия COVID-19
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В Петербурге свободно менее 1% коек для пациентов с коронавирусом

При этом в городе заняты 10 504 койки для заразившихся
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Число свободных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге на 20 декабря составляет 27 - менее 1% от количества общих мест. Это следует из данных Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. 

Согласно представленному графику, распространенному пресс-службой городской администрации, на конец текущей недели в Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов этой категории, свободны 27. Это составляет 0,25% от общего количества.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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