В Петербурге свободно менее 1% коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Число свободных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге на 20 декабря составляет 27 - менее 1% от количества общих мест. Это следует из данных Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Согласно представленному графику, распространенному пресс-службой городской администрации, на конец текущей недели в Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов этой категории, свободны 27. Это составляет 0,25% от общего количества.