Власти США ожидают, что в январе в стране будет доступно три вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Вакцины от нового коронавируса, разработанные тремя производителями, могут быть доступны в США в январе. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телекомпании ABC помощник министра здравоохранения и социальных служб страны адмирал Бретт Джируар.

Он напомнил, что 11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США дало разрешение на применение вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, а на этой неделе аналогичное разрешение получил препарат от компании Moderna. Как полагает Джируар, в январе заявку на регистрацию своей вакцины подаст в управление Johnson & Johnson. "Мы ожидаем, что заявка будет подана в январе. Опять же, мы не знаем результатов [рассмотрения этой заявки]. Это должен быть <...> всеобъемлющий процесс, который будет очень прозрачным, как с предыдущими двумя [вакцинами]. <...> Мы не знаем результатов, но мы очень надеемся, что к январю у нас будет по меньшей мере три вакцины, далее еще больше", - сказал Джируар.

Помощник главы американского Минздрава также выразил уверенность в том, что к июню следующего года "в Америке у любого, кто захочет сделать прививку, будет [такая] возможность".