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Пандемия COVID-19
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Вопрос по авиасообщению между Россией и Великобританией находится на контроле

Обо всех принятых решениях сообщат дополнительно, отметили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вопрос авиасообщения с Великобританией, где обнаружили новую мутацию коронавируса, находится на контроле. О решениях будет сообщено дополнительно, сообщили ТАСС в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно", - сказали ТАСС в оперштабе.

Авиасообщение между Россией и Великобританией возобновили с 1 августа. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняет "Аэрофлот", а также British Airways.

Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2 млн.

Теги
ВеликобританияРоссияПандемия COVID-19
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