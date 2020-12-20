Вопрос по авиасообщению между Россией и Великобританией находится на контроле

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вопрос авиасообщения с Великобританией, где обнаружили новую мутацию коронавируса, находится на контроле. О решениях будет сообщено дополнительно, сообщили ТАСС в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Что известно о новом штамме коронавируса

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"Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно", - сказали ТАСС в оперштабе.

Авиасообщение между Россией и Великобританией возобновили с 1 августа. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняет "Аэрофлот", а также British Airways.

Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2 млн.