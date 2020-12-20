На Дворцовой площади в Петербурге зажгли праздничные огни на 25-метровой живой ели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. На главной новогодней ели Санкт-Петербурга, установленной на Дворцовой площади города, в воскресенье зажглись праздничные огни.

"Живая ель украшена серпантином, игрушками и гирляндами, все подключено", - сообщили ТАСС в городском центре рекламы и праздничного оформления.

Собеседник агентства также отметил, что 25-метровая ель украшена в ретро-стиле. Ее игрушки - шары, домики, снеговики, лошадки, щелкунчики - вручную расписали петербургские художники. Макушку увенчала пятиконечная звезда. Также гирлянды развесили на декоративной композиции из 25 невысоких живых елочек, установленных вокруг.

Как ранее рассказали в пресс-службе комитета, ель, которая росла у обочины дороги, спилили 8 декабря у деревни Хиттолово Всеволожского района Ленинградской области. Возраст главной и самой высокой среди всех установленных елок в городе - около 100 лет, вес - 12 тонн.

За установку живой ели высказалось большинство петербуржцев в ходе интернет-голосования, которое проводилось с 15 по 22 октября.