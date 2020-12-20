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Кризис в Белоруссии

Порядка 30 человек вышли на акцию протеста у посольства Белоруссии в Москве

Возле здания дежурят сотрудники полиции
© Андрей Берец/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Порядка 30 человек принимают участие в очередной акции протеста у здания посольства Белоруссии в Москве, передает корреспондент ТАСС.

По сложившейся традиции, участники акции принесли с собой бело-красно-белые флаги, зонты и плакаты. Они выстроились в цепь солидарности напротив здания дипмиссии на Маросейке и скандируют лозунги, выражающие несогласие с результатами президентских выборов, которые прошли в Белоруссии в августе. Многие из них сказали корреспонденту ТАСС, что регулярно принимают участие в акциях протеста и продолжат это делать.

Возле здания посольства Белоруссии дежурят сотрудники полиции. Акция в очередной раз проходит без задержаний, единственное о чем полицейские просят протестующих - это сделать потише музыку. Участники акции не сопротивляются, но обещают пробыть у посольства до самого вечера.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко, а второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, считавшаяся его основным соперником. На этом фоне в стране начались и продолжаются акции протеста несогласных с итогами голосования.

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РоссияКризис в Белоруссии
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