Источник: представители ЕС проведут заседание из-за мутации коронавируса в Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Представители стран - членов Евросоюза проведут заседание в режиме онлайн в связи с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в воскресенье источник в Совете ЕС.

"Кабинет председателя [Европейского совета Шарля] Мишеля созвал заседание-видеоконференцию для обмена информацией на уровне столиц (стран - членов ЕС - прим. ТАСС) о последних событиях по варианту вируса и мерах, связанных с ним", - сказал он.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.