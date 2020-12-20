Минздрав США пока не видит причин для тревоги из-за мутации коронавируса в Великобритании

Его спросили, планируют ли власти страны ужесточать санитарные меры в связи с появлением нового варианта коронавируса или вводить дополнительные ограничения на авиасообщение с Великобританией. "Я не думаю, что нам нужно делать это сейчас", - ответил Джируар. "Вирусы мутируют, мы видели почти 4 тыс. различных мутаций <...> этого вируса. Нет признаков того, что мутация, о которой говорят сейчас, овладевает Англией. Сегодня утром я читал британские медицинские журналы. Это до 20% случаев в одном округе, помимо этого [их] очень мало, и мы не знаем, что это более опасно", - продолжил он.

"Очень важно и то, что мы пока не видели ни одной мутации, которая не поддавалась бы [воздействию] вакцины. Нельзя говорить, что этого не произойдет в будущем, но сейчас, судя по всему, вакцина должна покрывать все, что мы наблюдаем, так что я не думаю, что в настоящий момент должны быть какие-либо причины для тревоги. Мы продолжаем наблюдать. <...> Вирусы мутируют <...>, и вакцины должны продолжать работать очень надежно против всех этих штаммов", - добавил помощник главы американского Минздрава.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.