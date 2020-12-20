В США не исключили, что вакцины могут защитить от новой разновидности коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти США выясняют, есть ли в стране выявленный в Великобритании новый генетический вариант коронавируса, который может быть значительно заразнее, но считают, что вакцины, скорее всего, обеспечат защиту от него. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе "Операция невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины в США.

Специалиста спросили, есть ли случаи заражения указанной разновидностью вируса в США. "Мы пока не знаем. Мы, конечно, тщательно разбираемся в этом, особенно федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Национальные институты здравоохранения США", - ответил Слауи. Он пояснил, что постоянно появляется "много, много штаммов вируса".

Иммунолог заострил внимание на том, что на данный момент нет оснований считать, что мутации коронавируса сделают вакцины бесполезными. "Думаю, к настоящему времени не было варианта [вируса], который был бы устойчив к вакцине", - сказал он, отметив, что в перспективе этого "нельзя исключать". "Полагаю, очень маловероятно, что данная конкурентная разновидность в Соединенном Королевстве обходит иммунитет, который дает вакцина", - добавил Слауи.

Как пояснил специалист, "мало шансов" на то, что вирус в перспективе станет неуязвимым для всех имеющихся в настоящее время вакцин. Слауи добавил, что это не является теоретически невозможным.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.