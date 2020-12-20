Латвия намерена приостановить пассажирские перевозки с Великобританией из-за коронавируса

"Учитывая тревожную информацию о новом виде COVID-19, ответственные министерства готовят документы для приостановки пассажирских перевозок с Великобританией. Сегодня вечером мы планируем принять их на заседании правительства. Информация о его ходе будет опубликована позже", - написал он в своем Twitter.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле со своей стороны отметила, что в настоящее время анализируется информация о последней мутации коронавируса в Великобритании. "Получена оценка рисков от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, консультируемся с нашими экспертами. Мы готовим решение, нацеленное на то, чтобы как можно дольше защитить население Латвии от новой мутации вируса", - написала она в своем Twitter.

Как заявил министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс, пассажирские перевозки с Великобританией могут приостановить с 21 декабря до 1 января 2021 года - такое предложение подало правительству возглавляемое им ведомство. "Для защиты интересов здоровья общества важно предпринять быстрые, целенаправленные и скоординированные с другими странами ЕС действия", - подчеркнул он в своем Twitter.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.