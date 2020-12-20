Германия прекращает пассажирское авиасообщение c Великобританией до 31 декабря

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Германия в полночь прекращает пассажирское авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье распоряжении Министерства транспорта ФРГ.

Авиасообщение будет прекращено с 00:00 (02:00 мск). Эта мера принимается до 31 декабря. Ранее газета Bild писала, что решение будет действовать до 6 января. Грузовых авиаперевозок распоряжение касаться не будет, как и почты, самолетов с медицинским персоналом.

Соответствующие шаги были согласованы министрами транспорта и здравоохранения Андреасом Шойером и Йенсом Шпаном. "С полуночи запрещаются рейсы из Великобритании в Германию", - подтвердил Шпан в эфире канала ARD.

Газета Bild со ссылкой на собственные источники также пишет, что ЕС планирует полностью остановить перемещение граждан между странами сообщества и Великобританией, в том числе наземным транспортом.