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Пандемия COVID-19
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Германия прекращает пассажирское авиасообщение c Великобританией до 31 декабря

Авиасообщение будет прекращено в полночь
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Германия в полночь прекращает пассажирское авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье распоряжении Министерства транспорта ФРГ.

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Авиасообщение будет прекращено с 00:00 (02:00 мск). Эта мера принимается до 31 декабря. Ранее газета Bild писала, что решение будет действовать до 6 января. Грузовых авиаперевозок распоряжение касаться не будет, как и почты, самолетов с медицинским персоналом.

Соответствующие шаги были согласованы министрами транспорта и здравоохранения Андреасом Шойером и Йенсом Шпаном. "С полуночи запрещаются рейсы из Великобритании в Германию", - подтвердил Шпан в эфире канала ARD.

Газета Bild со ссылкой на собственные источники также пишет, что ЕС планирует полностью остановить перемещение граждан между странами сообщества и Великобританией, в том числе наземным транспортом.

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ГерманияВеликобританияПандемия COVID-19
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