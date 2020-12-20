Ученый: опыт центра Чумакова позволяет создать вакцину против новых штаммов коронавируса

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Технологии и опыт Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) позволяют без затруднений создать вакцину против любого мутировавшего штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщил ТАСС директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Наш опыт показывает, что те штаммы коронавируса, которые выделяем, существенно не отличаются, то есть скорость его мутации не высока. Но даже если мы получим данные, что он серьезно мутировал, то при нашей технологии мы просто поменяем первичный штамм. Это довольно простое решение", - сказал он.

Говоря о случаях повторных заражений коронавирусной инфекцией, ученый отметил, что пока нет достоверных данных о большом количестве вновь инфицированных.

"Случаи, при которых выделили РНК и доказали, что это именно коронавирус, спустя какое-то время опять выделили и доказали - такие случаи единичны. Поэтому я бы не спешил соглашался с утверждением о том, что есть масса повторных заражений. И тем более, когда это пытаются связать с какими-то мутациями самого вируса", - сказал он.

О центре

Научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР, основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов, обладает биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок. Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат успешно прошел доклинические испытания, проходит клинические исследования. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы.