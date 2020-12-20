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Пандемия COVID-19

Болгария приостанавливает полеты в Великобританию из-за коронавируса до конца января

Такая мера будет действовать с 21 декабря

СОФИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Болгарии в воскресенье приняло решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения на территории королевства мутации коронавируса. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

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"На заседании правительства была обсуждена реакция Болгарии в связи с новым штаммом коронавируса, обнаруженного в Великобритании. После того как распоряжением министра здравоохранения введен десятидневный карантин для всех прибывающих на территорию Болгарии из Великобритании, на встрече у премьер-министра принято решение приостановить полеты из Болгарии в Великобританию и обратно с 21 декабря по 31 января", - говорится в сообщении.

Теги
БолгарияВеликобританияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Что известно о новом штамме коронавируса
Первой страной, где обнаружили эту мутацию, стала Великобритания. По информации ВОЗ, новый вариант вируса выявили там в сентябре
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