Франция на 48 часов приостанавливает прием рейсов из Великобритании

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Руководство Франции приняло в воскресенье решение приостановить на 48 часов прием авиарейсов и другого пассажирского транспорта из Великобритании в связи с санитарной обстановкой в этой стране. Об этом сообщил в эфире телеканала LCI министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.

"Этот запрет вступает в силу в это воскресенье, в полночь", - уточнил он.

После выступления Джеббари решение, принятое на срочном заседании Совета по обороне Франции о приостановке пассажирского сообщения с Великобританией, было подтверждено аппаратом премьер-министра. При этом было уточнено, что одновременно с пассажирскими рейсами "приостанавливается и поток людей, сопровождающих грузы, перевозимые как воздушным, так морским и железнодорожным путем". "Разрешаются только перевозки грузов без сопровождающих", - говорится в заявлении.

Согласно принятому руководством Франции решению, "поток пассажиров из Великобритании будет восстановлен 22 декабря, при этом в отношении этих людей будут в обязательном порядке проводиться проверки на коронавирус". На время запретов рейсов из Великобритании рейсы в эту страну с французской территории будут разрешены.

В то же время в заявлении правительства при оценке сложившейся ситуации и мутации вируса в Великобритании отмечается, что "данный генетический вариант коронавируса, судя по всему, не усиливает его воздействия на человека и не влияет на действие вакцин от COVID-19".

Совет по обороне был срочно созван в воскресенье президентом страны Эмманюэлем Макроном и прошел под его председательством в формате видеоконференции. В заседании, в частности, участвовали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан, глава Минэкономики Брюно Ле Мэр, министр здравоохранения Оливье Веран.