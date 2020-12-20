В Испании усилят контроль за наличием тестов на коронавирус от прибывающих из Британии

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании усилит контроль за наличием ПЦР-тестов на коронавирус от путешественников, которые прибывают из Великобритании, после выявления в этой стране новой мутации коронавируса. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина пиренейского королевства.

Власти Испании заявили, что призывают ЕС "к необходимости принять согласованные меры по вопросу рейсов, прибывающих из Великобритании". "Испания придерживается позиции, согласно которой любое решение в этом отношении должно быть общим и [следует] избегать односторонних действий", - отметили в кабмине.

"В качестве немедленной меры в свете ситуации, о которой вчера сообщили британские власти, правительство [Испании] объявляет об усилении проверочного контроля ПЦР-тестов в аэропортах и портах в отношении лиц, прибывающих из Великобритании", - подчеркнули в пресс-службе правительства. Там напомнили, что, согласно действующим нормам, все прибывающие из зон или стран риска в Испанию должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия в королевство.