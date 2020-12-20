Около 1 тыс. человек протестовали в Берлине и Гамбурге против ограничений из-за пандемии

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. От 600 до 800 человек собрались в Берлине на акцию протеста против ограничений, которые ввело правительство Германии для борьбы с эпидемией COVID-19. Как сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на местную полицию, серьезных правонарушений зафиксировано не было, девять человек были задержаны за отказ надевать маски.

В Гамбурге в аналогичной акции участвовали 300 человек, около 150 манифестантов из числа представителей организаций левого толка устроили ответную демонстрацию.

Протестные шествия были также организованы в городах Гера (земля Тюрингия) и Котбус (земля Бранденбург).

С 16 декабря в стране вступили в силу новые карантинные меры, которые сохранятся как минимум до 10 января. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Прекратили работу парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны. По-прежнему работают банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, газетные киоски, зоомагазины.

В частных домах и квартирах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств (не более пяти человек). К детям младше 14 лет это правило не относится. В период с 24 по 26 декабря власти разрешили встречаться максимум 10 жителям, но речь идет только о родственниках.