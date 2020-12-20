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Пандемия COVID-19

Эстония приостановила авиасообщение с Британией до конца года

Эстонское правительство призвало избегать поездок за границу во время рождественских каникул

ТАЛЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Эстонии приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией до конца года из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства в воскресенье.

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"Правительство согласилось с необходимостью принять меры предосторожности и вместе с другими странами временно приостановить авиасообщение с Великобританией до Нового года, - заявил премьер Юри Ратас. - Решение было принято, чтобы защитить здоровье нашего народа. Рекомендация избегать поездок за границу во время рождественских каникул и во время школьных каникул по-прежнему действует - зарубежные поездки в другие страны следует отложить из-за по-прежнему широкого распространения коронавируса".

Теги
ЭстонияВеликобританияПандемия COVID-19
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