Минздрав ФРГ: сведений о меньшей уязвимости нового штамма коронавируса для вакцины нет

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что нет сведений о том, что обнаруженная в некоторых европейских странах мутация коронавируса может быть менее уязвима для вакцины.

"По состоянию на воскресенье, в том числе по итогам переговоров представителей различных европейских структур с участием Института Роберта Коха, мы знаем, что на вакцину это не влияет", - сказал Шпан в воскресенье в эфире телеканала ZDF. По его словам, вакцина "так же эффективна, но это данные на текущий момент".

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.